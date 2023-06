Un’anziana di 80 anni è stata raggirata da dei truffatori che l’hanno fermata in Corso Ricci, fatta salire in macchina e con la scusa di accompagnarla a casa le hanno rubato denaro e gioielli. Ad avvicinarla dei finti poliziotti che hanno messo in scena dei finti controlli. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della truffa. Intanto è scattata una gara di solidarietà tra i savonesi per aiutarla economicamente e darle un sostegno morale.