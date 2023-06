Presidente Toti riceve all’Aia bandiera di Ocean Race: “Grande occasione per far conoscere la Liguria”

“Ocean Race sarà un’occasione per far conoscere Genova e la Liguria nel mondo. Una regata di altissima qualità che sta per arrivare nella nostra regione con un grande show conclusivo.

Un momento importante di svago, con concerti ed eventi, ma anche un momento di celebrazione della vela, sport d’eccellenza della nostra regione.

Il Gran Finale sarà, poi, un momento di approfondimento perché intorno a queste barche gira un messaggio importante: la salvaguardia dei mari e degli oceani, particolarmente significativo in una regione che ha il record di bandiere blu”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi all’Aia ha ricevuto, insieme al sindaco Marco Bucci, la bandiera ufficiale di The Ocean Race consegnata dal Sindaco dell’Aia, Jan van Zanen.

Genova si appresta ad accogliere anche la 63esima edizione del Salone Nautico: “Questo evento senza precedenti si svolge sulla rotta di avvicinamento al prossimo Salone Nautico Internazionale – continua il presidente Toti -.

Un altro appuntamento che ha nella nostra regione la sua location naturale, visto l’inscindibile legame della Liguria non solo con il mare, ma con il settore della nautica e, più in generale, dell’economia del mare, vero e proprio pilastro su cui si regge lo sviluppo e la crescita di questo territorio”.

“Con un fatturato che si stima potrà raggiungere nel 2022 i 7 miliardi di euro, il settore della nautica da diporto italiana è leader mondiale nella produzione di superyacht, con quasi la metà degli ordini a livello globale: dati che evidenziano l’enorme impatto economico e occupazionali di questo settore, che concentra la maggior parte delle sue imprese proprio in Liguria -aggiunge Toti – Il Salone Nautico 2023 vedrà oltre 1000 imbarcazioni esposte, ovviamente alla Fiera di Genova: un luogo simbolico ed iconico, che è sempre più connesso alla città e sta cambiando volto grazie al grandioso progetto del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano.

Già quest’anno tutti i partecipanti al Salone potranno ammirare i nuovi canali navigabili che hanno riportato, come in passato, le acque del Mediterraneo ancora più vicino alla città, rendendo ancora più indissolubile il legame tra la Liguria e il mare, elemento cardine della sua identità”.

