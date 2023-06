Torna alle Cinque Terre il festival :”Un mare di discorsi”

“Un mare di discorsi”, il festival diffuso tra Monterosso, Riomaggiore e Manarola, in programma da giovedì 8 a domenica 11 settembre, promette di essere divertente, caustistico e tutt’altro che superficiale, proprio come il suo ideatore e direttore artistico, Dario Vergassola. Si tratta di Incontri, interviste, libri e laboratori per bambini con il patrocinio e il sostegno del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Comuni di Riomaggiore e Monterosso che si susseguiranno negli spazi pubblici dei borghi delle Cinque Terre.

Ma il mare di discorsi non coinvolge solo gli adulti. Ogni giorno, dalle 18 alle 19, l’appuntamento è con le Favole Spettinate e con il loro laboratorio di improvvisazione teatrale, per fare cose spaventosamente divertenti! Il laboratorio è basato sulle favole di Calvino.

Non è necessaria la prenotazione.

Per qualsiasi informazione potete contattare Camilla: 328.9664458

Inoltre, ogni sera gli spettacoli termineranno in tempo per poter prendere l’ultimo treno regionale verso la città. Una scelta comoda ed ecologica!

Informazioni sull'autore del post