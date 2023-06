Genova, prosegue il servizio di prossimità della Polizia Locale

Continua il servizio di prossimità della Polizia Locale con l’Ufficio Mobile. Sono molti i servizi di cui si può usufruire.

Presso l’Ufficio mobile si potranno richiedere informazioni sulle sanzioni, sulle modalità di presentazione dei ricorsi, esibire documenti e dichiarazioni. Si potrà ricevere supporto, consigli e delucidazioni da personale compente a disposizione. Una pattuglia a piedi dedicata al servizio verificherà in tempo reale le segnalazioni, attivandosi per la loro risoluzione o per la trasmissione agli uffici competenti. Il servizio è presente in tutte le delegazioni.