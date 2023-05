Sanremo, la Baby Maratona spostata al 17 settembre

Posted on

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo con per la prossima stagione agonistica, con gli attaccanti Andrea Fondelli e Nebojsa Vuskovic e con il portiere Francesco Massaro. Andrea Fondelli, che arriva in prestito dalla Pro Recco per la seconda stagione consecutiva, è un giocatore universale, è nato a Genova il 27 febbraio […]