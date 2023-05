Cairo, auto si schianta contro guardrail: muore giovane di 26 anni

Tragico incidente la notte scorsa a Cairo Montenotte dove un giovane di 26 anni è morto in un incidente avvenuto sulla variante SS29 nei pressi di San Giuseppe e altre due persone che viaggiavano a bordo dell’auto sono rimaste lievemente ferite. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto per cause da accertare finendo per schiantarsi contro il guardrail. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco ma non c’è stato nulla da fare. La Polstrada si è occupata dei rilievi.