La Rari Nantes Savona premiata in Comune con il Premio “Sportivi Savonesi nel Mondo”

Oggi pomeriggio la 1^ Squadra di Pallanuoto della Rari Nantes Savona è stata ricevuta nella Sala Rossa del Comune di Savona per ricevere il premio “Sportivi Savonesi nel Mondo”. A ricevere e premiare la Rari sono stati il Sindaco Marco Russo, il Vice Sindaco Elisa di Padova e l’assessore allo Sport Francesco Rossello che hanno voluto ringraziare, a nome della città, la squadra per la straordinaria cavalcata che, pur non essendosi conclusa con la vittoria, ha riportato la Rari e Savona ai massimi livelli europei.

La delegazione biancorossa era guidata dal presidente Daniele Polti, dal vice presidente Giuseppe Gervasio e dall’allenatore Alberto Angelini. Il Sindaco Marco Russo ha espresso parole di sincera emozione e grande coinvolgimento elogiando la Rari che

è riuscita, con questa sua bella impresa europea, a risvegliare l’orgoglio ed il senso di appartenenza dei savonesi, i quali hanno

sostenuto la squadra sia nella partita di andata a Savona che in quella di ritorno davanti al maxi schermo allestito nella piscina “Zanelli”.

L’assessore Rossello ha voluto ricordare la finale di Coppa Italia del 1988 che la Rari giocò nella piscina di Albaro a Genova con il Posillipo ed alla quale lui assistette come tifoso. Da quella sconfitta, ha poi ricordato il vice presidente Gervasio, partì la costruzione della squadra che vinse poi, nel 1991, il primo scudetto e per questo ci si aspetta anche un aiuto concreto da parte degli imprenditori cittadini per poter ripetere l’impresa. Un auspicio che l’intera sala ha accolto con un applauso pieno di speranza. Il Presidente Polti ha poi raccontato la sua emozione nel vivere la sua prima finale europea, mentre l’allenatore Angelini ed il capitano Valerio Rizzo hanno ringraziato il Sindaco e l’Assessore per il prestigioso riconoscimento e tutto il pubblico che li ha sostenuti, auspicando di vedere ancora tanta gente in piscina nei Play Off. Quindi, il Sindaco, Marco Russo, ha consegnato al presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, l’opera in ceramica simbolo del premio, mentre tutti i giocatori hanno ricevuto una medaglia del Comune.

