Primo Maggio, iniziative e cortei da Ponente a Levante per celebrare la Festa del Lavoro

Molte le iniziative in Liguria per celebrare il Primo Maggio, Festa del Lavoro. A Genova corteo internazionalista di Lotta Comunista partito da Piazza Caricamenti e terminato in Piazza De Ferrari con i comizi che hanno chiuso la mattina, a Savona il Comizio unitario dei sindacati si è svolto in Piazza Sisto IV con le parole della segretaria nazionale UIL, Ivana Veronese e il corteo che si è concluso in Piazza Mameli davanti al Monumento ai Caduti. Corteo anche a La Spezia con il comizio di Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea nazionale della Cgil.

