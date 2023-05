Genova, aggredita dal suo dobermann finisce al pronto soccorso

Posted on

Varazze. Intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco ieri nel primo pomeriggio nelle acque di Varazze per un gommone in avaria. Le due persone a bordo erano state sbalzate in acqua e tratte in salvo da un mezzo privato che si trovava nella zona: fortunatamente per loro nessuna conseguenza a parte lo […]