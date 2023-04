Tutto esaurito in Liguria per il ponte del 25 aprile. Dopo i numeri da record registrati a Pasqua, la Liguria si conferma tra le mete più ambite anche per questo ponte, con locali e strutture ricettive praticamente sold out su tutto il territorio

Boom di visitatori nei primi mesi del 2023: da gennaio a marzo in Liguria si sono registrate un milione e 745.799 mila presenze, il 20,34% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, di cui oltre un milione e 245mila italiani e oltre quota mezzo milione di stranieri, +48% rispetto al 2022

“Dopo gli ottimi numeri registrati a Pasqua, il lungo ponte del 25 aprile 2023 ha visto di nuovo la Liguria come meta ambitissima da turisti italiani e stranieri, con locali e strutture ricettive praticamente sold out e ottime prospettive anche per i prossimi ponti. Un successo, quello della Regione, che però non si limita solo ad alcuni periodi dell’anno: la crescita dell’oltre 20% delle presenze tra gennaio e marzo 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 dimostra l’efficacia delle misure di promozione turistica e del territorio messe in campo negli ultimi anni, su cui dobbiamo continuare a investire”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.