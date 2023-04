Tornati a casa tutti gli italiani coinvolti nel conflitto in Sudan: c’erano anche 5 volontari genovesi di Music for Peace

I 5 volontari genovesi di Music For Peace sono tornati a casa insieme alle altre 89 persone partite dal Sudan su due voli distinti. Tredici di essi sono stranieri. Il gruppo genovese si trovava nel paese africano per una missione umanitaria insieme al figlio e ad altri volontari quando è scoppiato un conflitto e sono rimasti bloccati nella capitalr. “Tutti i civili italiani sono stati tratti in salvo in un’operazione di evacuazione difficile e piena di rischi, grazie ancora una volta alle nostre Forze Armate alla loro professionalità e al senso del sacrificio sempre al servizio dell’Italia e degli Italiani”, ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa.

Informazioni sull'autore del post