Scendono nuovamente i casi positivi al Coronavirus in Liguria. Rispetto a ieri osno 12 in meno per un totale che scende a 1.276 persone, restano 46 gli ospedalizzati con nessuna terapia intensiva. Sale a 7.167 il conto deivguariti, (+ 14).Nessun decesso oggi in tutta la Liguria, l totale dei test effettuati è 154.636 (+ 575). […]