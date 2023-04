Genova, in 400 in piazza per sostenere i valori di libertà conquistati 78 anni fa

Circa 400 persone sono scese in piazza alla vigilia del 25 aprile al grido “Genova è solo antifascista”. Il corteo, sorvegliato dalle forze dell’ordine, che ha visto giovani, anziani e bambini è partito da Piazza Corvetto ed è arrivato in Piazza De Ferrari attraversando Via XX Settembre. Tanti gli slogan e gli striscioni mostrato durante la sfilata che ha ribadito i valori di antifascismo e libertà conquistati 78 anni fa. Molte le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione che ha avuto due momenti di tensione presto rientrata: quando sono stati lanciati fumogeni contro la sede di Confindustria e quando qualcuno ha lanciato dell’acqua sul corteo.

