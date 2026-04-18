Peracchini: “La Spezia locomotiva economica del territorio: crescita che genera opportunità per tutta la provincia”

Il sindaco della Spezia e Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini commenta i dati diffusi dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria relativi alle previsioni occupazionali del sistema Excelsior per il trimestre aprile–giugno 2026.

“Gli ultimi dati confermano con chiarezza il ruolo della Spezia come motore economico del territorio: una vera e propria locomotiva capace di trainare sviluppo, lavoro e opportunità non solo per la città, ma per tutta la provincia.

Le 7.490 assunzioni previste nel trimestre aprile–giugno, di cui 2.820 nel solo mese di aprile, rappresentano un segnale concreto di dinamismo e fiducia da parte del tessuto imprenditoriale locale. Un risultato che nasce dalla capacità della nostra città di attrarre investimenti, turismo e servizi, generando un indotto diffuso che coinvolge commercio, accoglienza, logistica e servizi alle persone. A questo dobbiamo aggiungere tutti i programmi infrastrutturali che stiamo portando avanti come Comune e Provincia, con potenziamento degli assi viari e riqualificazione della rete stradale, investimenti che creano opportunità di sviluppo per le aziende e l’apertura di nuovi poli produttivi.

È, poi, particolarmente significativo che il 78% delle entrate si concentri nel settore dei servizi, a dimostrazione della forte vocazione turistica e commerciale della Spezia, e che una quota importante riguardi i giovani under 30, pari al 30% delle assunzioni previste.

Allo stesso tempo, dobbiamo affrontare con determinazione le criticità evidenziate dalle imprese, che nel 38% dei casi segnalano difficoltà nel reperire personale qualificato. È su questo fronte che come Amministrazione intendiamo continuare a lavorare, rafforzando il dialogo tra formazione, scuola e mondo del lavoro. Ne sono un esempio il progetto del Miglio Blu, che collega gli istituti di formazione e il Campus Universitario della Spezia alle imprese leader mondiale della nautica con sede nel territorio, l’ITS, che forma giovani operai specializzati, il sostegno alle scuole e a enti di formazione. Come Comune e Provincia, anche con gli istituti superiori, stiamo lavorando per garantire la capacità strutturale di aprire nuovi corsi formativi sempre più legati al mondo del lavoro ed alle aziende del territorio.

La crescita della Spezia è un volano che attiva filiere, crea opportunità diffuse e sostiene l’intero sistema economico provinciale. Il nostro impegno è continuare a investire in sviluppo, infrastrutture e attrattività, affinché questa dinamica positiva si consolidi e si traduca in occupazione stabile e di qualità”.

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