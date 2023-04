Genova, inaugurato il terzo centro di prossimità del progetto Startappe

Inaugurato il terzo centro di prossimità in via Prè 151 rosso, realizzato nell’ambito del progetto StartTappe, l’iniziativa finanziata dal Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova, per contribuire al processo di rigenerazione urbana e sociale del centro storico. Il centro sarà aperto ogni mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 17 (su appuntamento 340.8093222).

Il centro è un contenitore di servizi promossi nell’ambito del Piano Caruggi del Comune di Genova, con lo scopo di favorire l’inclusione lavorativa, in particolare di persone svantaggiate e disoccupate.

Il Progetto StartTappe nasce per creare occasioni di prossimità, cura del bene pubblico e incontro domanda offerta di lavoro. I servizi comprendono: primo orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, sostegno all’autoimprenditoria, valorizzazione delle competenze e attivazione dei tirocini.

«Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti in pochi mesi dal progetto StartTappe – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – quasi 500 persone hanno trovato un lavoro, un dato importante che rende l’idea di come la rete territoriale del terzo settore stia ben lavorando intercettando i reali bisogni delle persone, incrociando le professionalità e i talenti individuali con le richieste delle imprese, facendo formazione mirata con percorsi personalizzati. Il lavoro e la formazione sono imprescindibili per l’inclusione sociale e per il sostegno delle fasce più deboli e fragili della nostra comunità con ricadute positive sul contesto generale di tutta la nostra città. Sono altresì molto orgogliosa di questo progetto perché vede gli uffici delle Politiche Sociali del Comune lavorare di concerto, in totale sinergia e armonia con i tanti soggetti del Terzo Settore coinvolti: un bellissimo ed efficientissimo lavoro di squadra». «L’apertura del terzo centro di prossimità è per la rete di soggetti del privato sociale che opera per StartTappe motivo di orgoglio» commenta Manuel Sericano, responsabile del progetto Startappe e direttore generale di Agorà Coop.

Da giugno scorso a oggi, nei primi 2 centri di prossimità, Al Chiostro Genova in via di Santa Maria di Castello 29-33, e in via Posta Vecchia 10 R, sono state ‘profilate’ 1.342 persone, svolti 972 colloqui di orientamento, 498 le assunzioni risultate dalla banca dati dei Centri per l’Impiego ad oggi tuttora attive (su un totale di circa 800 persone avviate al lavoro). Inoltre, sono stati effettuati 44 percorsi di individuazione e validazione delle competenze, attivate 6 squadre di manutenzione per 11 inserimenti lavorativi attivi, 22 sono le persone inserite in percorsi di inclusione attiva, 270 persone beneficiarie di formazione gratuita e

229 persone assistite negli sportelli digitali, 15 newsletter offerte di lavoro e formazione pubblicate (1.525 operatori iscritti alla mailing list e 658 al canale Telegram della Newsletter).

StartTappe ha come obiettivo lo sviluppo di una rete territoriale finalizzata alla promozione e all’implementazione di progetti di inclusione sociale per giovani e adulti in difficoltà, attraverso attività di formazione, avvio al lavoro, e start up di imprese sociali.

I destinatari dei servizi sono tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Genova.

Informazioni sull'autore del post