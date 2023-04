Giornata del Mare, festeggia anche la Guardia di Finanza

L’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica da Diporto ha sancito il riconoscimento costituzionale della Giornata del Mare, la cui celebrazione a livello nazionale ricorre il giorno 11 aprile di ogni anno. Tale ricorrenza ha l’obiettivo di accrescere la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. E’ proprio nell’ottica di stimolare anche nei giovani studenti delle Scuole secondarie di II grado l’interesse verso l’Amministrazione sviluppando una sensibilità economico- finanziaria legata al mare, finalizzata ad accrescere il concetto di Cittadinanza del Mare, che la Guardia di Finanza, attraverso il suo Comparto Aeronavale, ha inteso aderire alla Giornata del Mare e della Cultura Marina festeggiando sull’intero territorio nazionale la ricorrenza nel periodo dal 12 al 15 aprile 2023.

Il Reparto Operativo Aeronavale Genova ha organizzato, su tutta la fascia costiera ligure, interessando a livello locale numerosi Istituti Secondari di II grado, una serie di visite presso i dipendenti Reparti navali e specifici incontri attraverso i quali è stato possibile far apprendere alle future generazioni le attività svolte dal Comparto Aeronavale del Corpo, i compiti di Istituto, le potenzialità operative del dispositivo di contrasto e le funzioni anche in virtù delle attribuzioni di unica Forza di Polizia in mare nonché visitare, in forma statica, i mezzi navali contribuendo, in tal senso, ad infondere e stimolare in queste lo sviluppo di una sensibilità alla legalità economico-finanziaria in genere e legata al mare.

Gli studenti hanno, altresì, avuto modo di assistere alla sede di Genova alle manovre evolutive in volo dell’elicottero NH 500 MD del Corpo finalizzate alla ricognizione e ricerca costiera nonché di avvistamento ed avvicinamento ad un possibile obiettivo in mare di interesse operativo. Particolare attenzione ed enfasi è stata rivolta alla promozione delle attività della componente subacquea del Corpo che ha visto il Nucleo Sommozzatori impegnato nell’illustrare i molteplici compiti e campi di interesse/intervento cui si è chiamati a supportare per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino, fluviale e lacuale, mostrando la strumentazione e gli equipaggiamenti di ultimissima generazione in dotazione.

Le iniziative promosse hanno visto, complessivamente, la attiva ed entusiastica partecipazione di circa 620 studenti e 38 docenti accompagnatori ai quali sono state illustrate le principali attività che il Reparto Operativo Aeronavale svolge quotidianamente sull’intero territorio ligure proprio nei settori che vedono il mare rivestire il ruolo trainante nello sviluppo socio-economico e culturale della società. La viva partecipazione ed il curioso interesse delle scolaresche sono stati tangibili e particolarmente apprezzati da parte delle donne e degli uomini in giallo-verde che hanno, con professionalità e competenza nonché con disponibilità e passione, riscontrato tutte le numerosissime domande e curiosità degli alunni e dei docenti.

