Il cantante savonese Pier Caruso torna con una nuova canzone: “So essere migliore”, il tema è quello dei Papà separati

Il Cantautore Savnese Pier Caruso questa volta accanto a GIONTA Cantautore di Alghero, stupisce con un testo toccante ed un video a dir poco commovente.

link canzone https://www.youtube.com/watch?v=FKES6XUUH_I

In questi anni abbiamo riscoperto un Artista poliedrico capace di scostarsi dal suo Pop-Rock melodico e sperimentare Ballad con altri artisti e addirittura un Reggaeton Romantico nell’estate del 2022, ma oggi Torna con un testo a lui caro che tocca Il tema è quello dei Papà, soprattutto i Padri separati!

Il testo scritto da Pier Caruso e le musiche scritte dall’incantevole voce di GIONTA regalano un mix unico nel quale I due cantautori dedicano questo dolcissimo singolo a tutti quei Padri che sono costretti a dormire in macchina, vivere alla giornata e non hanno possibilità di vedere i propri figli.

Il video realizzato con il gratuito Patrocinio delle associazioni:

Papà separati Liguria APS – Genitori sottratti (Associazione per la bigenitorialità e la tutela dei minori) di BOLOGNA e Papà separati Lombardia ha lo scopo di sensibilizzare questo tema ancora troppo di nicchia, uomini rovinati per la discriminazione e l’ingiustizia giuridica!

Il video è stato realizzato nella Bellissima Alghero (SS) e nonostante sia una pura poesia dedicata ai figli, nella quale qualsiasi genitore (Padre o Madre che sia) ci si possa immedesimare, nel video vi sono due Papà con un bimbo ed una bimba dove rappresentano i momenti più belli ed intensi di questo fantastico rapporto troppe volte preso in secondo piano, ricordando che nel 2012, quasi al suo vero debutto Pier Caruso venne premiato dalla critica in tantissimi concorsi In tutta Italia con il testo del singolo “Perdonerai” dedicato alle donne e contro “La violenza sulle donne” oggi si sente di urlare (CI SONO ANCHE I Papà) Non abbandonateli!

