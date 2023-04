Pietra Ligure, per il Ponte Pasquale riapre al Santa Corona l’ambulatorio a bassa intensità

Grazie alla collaborazione con i Medici di MEdicina Generale, riaprirà presso l’ospedale di Pietra Ligure, l’ambulatorio a bassa intensità assistenziale per il Ponte pasquale: l’ambulatorio sarà operativo nei periodi dal 7 al 10 aprile, dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio con orario 14.00-19.00

“L’attività di questo ambulatorio sarà cruciale per fornire una rapida risposta all’utenza con problemi sanitari non particolarmente gravi e nel contempo per consentire agli operatori del Pronto Soccorso di concentrarsi nella gestione dei casi di maggiore criticità. Stiamo implementando modelli di rete territoriale per prenderci carico dell’utenza in maniera sempre più presente sul territorio; un lavoro iniziato insieme al precedente Direttore Generale Marco Prioli che in maniera lungimirante ha tenuto ad avviarlo, e brillantemente portato avanti con l’attuale Commissario Straordinario“, ha dichiarato Monica Cirone, direttore socio sanitario di ASL 2.

