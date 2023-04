Albenga, moto contro furgone: due persone in codice rosso al Santa Corona

Grave incidente stradale ad Albenga nel tardo pomeriggio di oggi dove una moto è entrata in collisione con un furgone. Il bilancio è di due persone trasportate in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici. In corso la ricostruzione della dinamica dell’impatto.

