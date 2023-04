Genova, nascondeva la droga in un uovo di Pasqua: arrestato

Nascondeva la droga nell’uovo di Pasqua. La Polizia ha arrestato un uomo di 31 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno avuto origine una settimana fa con appostamenti e accertamenti conclusi in una perquisizione del domicilio dove è stato rinvenuto un contenitore a forma di uovo di Pasqua dove all’interno c’era un bilancino di precisione, due involucri contenenti in tutto più di 80 grammi di cocaina e altri 24 involucri più piccoli. In un altro contenitore sono state trovate altre 6 confezioni, che sommate alle 26 precedenti, sono risultate contenere quasi 15 grammi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di hashish.

