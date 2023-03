Concertone del Primo Maggio, in lizza per salire sul palco anche la band genovese degli Zueno

La band genovese degli Zueno potrebbe esibirsi al concertone del Primo maggio a Roma. Dopo aver superato una prima selezione, sono tra i 100 che si contenderanno il passaggio del turno che eleggerà i 10 migliori cantanti di cui ne rimarranno 3 che saliranno sul palco. Gli Zueno possono essere votati sul sito del concertone del Primo Maggio fino al 31 marzo.

https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2023/92-zueno

Gli ZUENO sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo, Andrea De Sotgiu e Nicolò Sgorbini.

Nel 2021 pubblicano per Metatron i primi due singoli “Cartolina” e “Le Chiavi di Casa” prodotti da Zibba.

Nell’estate del 2022 vengono scelti per le finali nazionali dell’Arezzo Wave vincendo il premio per la migliore interpretazione della Cover e, votati da una giuria “Under 21”, si aggiudicano il premio “Talent Under 21” come miglior band del Contest.

Nella stessa estate partecipano al SAMARA Festival vincendo il premio per la miglior performance live e il premio per il miglior testo.

