Varazze, sabato la presentazione del libro: “I velieri costruiti in provincia di Savona tra Otto e Novecento”

Secondo appuntamento a Varazze per il mese di marzo con “Parliamone in Biblioteca”. L’evento, organizzato dall’assessore alla biblioteca Mariangela Calcagno, vede un nuovo incontro per sabato 18 marzo alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale “E. Montale” in piazza San Bartolomeo n.3, con la presentazione del libro “I velieri costruiti in provincia di Savona tra Otto e Novecento” di Piero Pastorino, edito da Società Savonese Storia Patria.

Il valore della ricerca e della pubblicazione è, tra l’altro, contenuto in alcuni numeri: più di duemila velieri schedati – nome, armatore, data e luogo di costruzione, dati tecnici e, spesso, notizie sulla loro vita – che furono la parte fondamentale della neonata marineria nazionale italiana, quella varata nel savonese, dove si trovavano i principali cantieri navali.

I velieri descritti da Pastorino collegarono la Liguria e l’Italia con tutto il mondo. Su di essi navigarono il grano dell’Ucraina e il guano delle isole cilene, gli emigranti verso le Americhe e i commerci con l’Oriente. Inoltre, sul libro sono sinteticamente riportati i riferimenti documentari di naufragi e i gesti eroici di tanti capitani.Evento gratuito

