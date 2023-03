Savona, tutto pronto per la festa patronale di Sabato

Sabato 18 marzo la diocesi di Savona-Noli celebrerà l’anniversario dell’apparizione di Maria al beato Antonio Botta. Alle ore 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta partirà la tradizionale processione votiva, guidata dal vescovo Calogero Marino, partecipata dalle autorità civili e militari e quest’anno aperta dal crocifisso della Confraternita Sant’Ambrogio in Legino. Il corteo sacro si concluderà intorno alle ore 9:30 al Santuario Nostra Signora di Misericordia. A seguire sarà l’arcivescovo di Genova Marco Tasca a presiedere la santa messa solenne e tenere l’omelia sul sagrato (in caso di maltempo in basilica). In precedenza all’altezza della frazione San Bernardo in Valle il presule si unirà alla processione.

La festa patronale coinciderà con l’apertura dell’anno di celebrazioni per papa Pio VII, il quale nel 1815 incoronò l’effigie della Vergine in ringraziamento per la liberazione dalla prigionia nella città ligure per mano di Napoleone Bonaparte. Le altre liturgie saranno officiate alle 6, 7, 8, 11:30, 16 e 18. La cripta sarà aperta per l’omaggio alla statua mariana e saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni.