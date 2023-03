Interruzione binario dispari Levanto-Corniglia, assessore Sartori: “Abbiamo chiesto e ottenuto da Rfi un ulteriore anticipo di 24 ore”

“Ho chiesto e ottenuto da Rfi, che ringrazio per la fattiva collaborazione, un ulteriore anticipo di 24 ore dell’interruzione del binario dispari Levanto-Corniglia per i lavori nella stazione di Monterosso: come più volte ribadito, sono interventi necessari, vanno eseguiti e non sono più differibili”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Nel dettaglio, si tratta di tre giorni di interruzione di un solo binario dalle 22.30 del 15 maggio alle 4 del 19 maggio che consentiranno l’esecuzione degli importanti lavori nella stazione di Monterosso, del prolungamento del sottopasso, della realizzazione del vano scale e dell’ascensore sul terzo marciapiede. Interventi che miglioreranno la gestione dei flussi in vista della nuova stagione.

L’assessore Sartori, vista la concomitanza del 70° Raduno nazionale dei Bersaglieri in programma alla Spezia dal 22 al 28 maggio, nelle scorse settimane aveva già chiesto e ottenuto da Rfi l’anticipo dell’interruzione della linea, inizialmente prevista dal 23 al 27 maggio, dal 16 al 20 maggio.

