Genova, dal 16 al 27 marzo "Spazio alle Emozioni" per 3500 bambini grazie alla 2° edizione di "Siamo nati per camminare"

Aiutare le nuove generazioni a muoversi in maniera attiva e sostenibile, ma anche sensibilizzare gli adulti sull’importanza che i più piccoli crescano in un ambiente urbano che favorisca il loro benessere psicofisico, dando loro voce e ascoltandone il punto di vista, espresso in maniera creativa, sugli spazi pubblici vissuti nella vita quotidiana.
Dal 16 al 27 marzo torna l’appuntamento con Siamo nati per camminare, il progetto-gioco di mobilità sostenibile e scolastica ideato e curato dall’associazione Genitori Antismog in collaborazione con Comune di Genova e ATS Liguria-ASL3, e rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia del territorio genovese.
Oltre ad invitare le famiglie a sperimentare, per due settimane, un modo alternativo all’auto o alla moto per recarsi a scuola, per ridurre traffico e inquinamento, rendere le strade più sicure e rispettare il bisogno dei più piccoli di muoversi, conoscere il proprio quartiere e socializzare, la grande novità della seconda edizione “genovese” di Siamo nati per camminare è sollecitare bambine e bambini a raccontare le sensazioni ed emozioni che trasmettono le strade e le piazze antistanti la propria scuola, comunicandole agli adulti: un modo per portare all’attenzione, di genitori e amministratori pubblici, la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici che le nuove generazioni vivono ogni giorno e che, proprio per questo, devono garantire loro i fondamentali diritti alla salute, alla sicurezza e al gioco.
Due i concorsi della seconda edizione genovese di Siamo nati per camminare: il concorso mobilità e il concorso creativo.
– Il concorso mobilità vedrà, dal 16 al 27 marzo, alunne ed alunni di ogni classe fare squadra, cercando di andare a scuola a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, e segnando sul tabellone all’ingresso in classe la modalità di spostamento utilizzata ogni mattina;
– Il concorso creativo, invece, chiamerà i più piccoli a raccontare, con disegni, collage, elaborati tridimensionali etc., esprimendo la loro creatività, ciò che i loro sensi percepiscono davanti a scuola (elementi, persone, odori, suoni, comportamenti) e le emozioni che suscitano in loro.
Le classi che si saranno mosse in modo più sostenibile e avranno interpretato al meglio i temi di Siamo nati per camminare verranno premiate durante un evento finale previsto a maggio. Previsto un riconoscimento speciale alle scuole che, oltre a partecipare a Siamo nati per camminare, si saranno impegnate a far nascere e crescere i Pedibus.
Già iscritti 3.500 bambini. Per favorire la massima partecipazione al progetto, la scadenza dei termini per l’iscrizione è stata prorogata fino alle 23,59 di domenica 8 marzo.
Il link per le iscrizioni online è il seguente: https://forms.office.com/e/cPxAYD6afJ. 

