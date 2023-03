Loano, il Comune mette all’asta sei immobili

Posted on

Roccavignale. Nel presepe vivente che andrà in scena a Roccavignale da giovedì a sabato sera tra i figuranti ci saranno anche 8 richiedenti asilo. Tutti uomini, provenienti dal Mali e tutti sistemati a Roccavignale in attesa di essere riconosciuti come rifugiati politici. Hanno accettato con piacere la proposta della Pro Loco e del Comune di […]