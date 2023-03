Calcio, lo Spezia si gioca la stagione contro il Verona

Sarà la partita delle partite, quella che può indirizzare un’intera stagione. al “Picco” lo Spezia si gioca buona parte delle chances salvezza ospitando il Verona in grande rimonta e tornato pienamente in corsa per la salvezza. Sarà una partita da non sbagliare per la squadra di Semplici, il cui arrivo a La Spezia è coinciso con un pareggio in rimonta a Udine. Le sconfitte contro Roma e Fiorentina hanno stoppato la rimonta scaligera dopo i 4 risultati utili consecutivi ma il distacco di 3 punti dai liguri è sicuramente colmabile. Gara aperta a qualsiasi pronostico con lo Spezia favorito anche dai numero esterni dei gialloblu che lontano dal “Bentegodi” hanno ottenuto soltanto 4 punti. Si gioca alle 12.30.

SPEZIA(4-2-3-1): Dragowski, Amiam, Ampadu, Nikolaou, Reca, Bourabia, Ekdal, Verde, Agudelo, Gyasi, Nzola. All. Semplici

VERONA(3-4-2-1): Montipo’, Magnani, Hien, Coppola, Depaoli, Tameze, Duda, Doig, Ngonge, Lazovic, Gaich. All. Zaffaroni

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 9

Pareggi: 2

Vittorie Verona: 7 (ultima nel gennaio 2022, 0-1)

