Genova, apre la porta a falso ispettore del gas: rapinato anziano

Posted on

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “Attualmente è in atto un dialogo serrato con la Regione per la valutazione delle modalità per poter effettuare la gara relativa all’affidamento dei lavori Il Comune di Albenga continua a lavorare per la messa in sicurezza del Rio Fasceo e si sta attivando per la predisposizione del bando di gara […]