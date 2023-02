La Procura di Genova sta indagando sulle cause dell’incendio del tetto del palazzo di Via Piacenza andato a fuoco due notti fa motivo per cui è stato aperto un fascicolo per incendio colposo. Nel mirino i lavori di ristrutturazione del tetto. Il rogo ha causato lo sfollamento di 96 persone.

