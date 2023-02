Blanco indagato, Toti: “Certamente non è stato un grande esempio, ma aprire un’inchiesta davvero no!”

“Blanco indagato anche no, dai! Va bene tutto, abbiamo condannato il gesto maleducato di quel ragazzo, certamente non è stato un grande esempio, ma aprire un’inchiesta davvero no!”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Non posso pensare che dei pubblici funzionari usino il proprio tempo, pagati dai contribuenti, per indagare sui calci alle rose del palco di Sanremo. Non credo che ogni esposto presentato da qualche soggetto in cerca di visibilità debba necessariamente trovare ascolto nelle Procure italiane, che sono un’istituzione seria e rispettata”, ha proseguito.

“Le scuse di Blanco bastano e avanzano. Il reato di “calcio ai fiori in diretta tv” è qualcosa che non vorrei entrasse nella giurisprudenza della Repubblica Italiana”, ha concluso.

