Autofiori, i cantieri della settimana

Posted on

Savona. Obiettivo centrato, sia pure senza grande entusiasmo e con pochissimi onori. La Provincia di Savona ha praticamente dimezzato nel 2016 la spesa per il personale rispetto a quanto mediamente impegnato nel triennio 2011-2013, gli ultimi anni “normali” trascorsi dall’ente di Palazzo Nervi. Pochi onori, in effetti, perché il risultato riflette in parallelo il dimezzamento […]