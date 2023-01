Sciopero dei benzinai: revocato il secondo giorno di stop

Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero, “a favore degli automobilisti non certo del governo”. Lo scrivono in una nota le due sigle dei benzinai, dopo la nuova riunione al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo sciopero era stato indetto per due giorni, oggi e domani.Faib ave- va già ridotto lo sciopero a un giorno. “Mi auguro che non ci sia la seconda giornata di sciopero e si riduca il disagio per i cittadini”, aveva auspicato il ministro Urso prima dell’incontro.

