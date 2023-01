Imperia, rubano bancomat e prelevano 2000 euro: due nordafricani fermati a Ventimiglia

I carabinieri di Imperia hanno identificato e denunciato i responsabili di un furto di 2 mila euro in contanti ai danni di una persona che stava per prelevarli da uno sportello bancomat. L’uomo si è trovato davanti due ragazzi nordafricani che gli hanno detto che lo sportello non funzionava. I due si sono impossessati del bancomat con cui hanno prelevato il denaro prima di fuggire. L’uomo ha subito sporto denuncia ai Carabinieri che hanno individuato i responsabili che erano fuggiti in auto. Fermati a Ventimiglia da una pattuglia della Finanza, sono stati trovati in possesso di 3500 euro.. In corso le indagini per capire se i restanti 1500 euro (2000 sono stati restituiti al legittimo proprietario) possano essere il provento di un altro reato. I due sono stati denunciati per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.

