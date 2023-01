E’ di tre feriti lievi il bilancio del tamponamento tra autobus avvenuto oggi pomeriggio. La causa dello scontro tra i mezzi è stata una frenata per far attraversare dei pedoni. I tre passeggeri sono stati trasportati in codice verde all’ospedale. Sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi.

