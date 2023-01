Ceriale, 15 enne raccoglie a terra petardo inesploso: ferito

Posted on

VADO LIGURE. Un guasto alla rete idrica ha costretto gli abitanti della frazione vadese di Segno a restare senz’acqua nella giornata di ieri. I tecnici dell’acquedotto si sono subito attivati per individuare e risolvere il problema ma le operazioni si sono protratte quasi per l’intera giornata. Una domenica difficile quindi per i residenti che non […]