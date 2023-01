Genova, cordoglio per la morte di Pietro Kessisoglu padre dell’attore Paolo e grande tifoso rossoblu

Posted on

Prosegue a ritmo serrato l’attività all’interno della galleria Provenzale sulla A10 Genova-Savona nel tratto fra Genova Aeroporto e Genova Prà, in direzione Savona, chiusa questa mattina per consentire interventi di ripristino di alcuni difetti riscontrati durante attività di ispezione condotte nella notte. In queste ore nella galleria operano una cinquantina di persone, impegnate su tre fronti. […]