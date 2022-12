Santa Margherita Ligure, bus gratis per gli over 70 anche nel 2023

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha raggiunto con AMT l’accordo per la gratuità dell’utilizzo del bus anche per il 2023 in favore degli over 70. Gli aventi diritto, circa un quarto dei cittadini, potranno viaggiare gratuitamente sette giorni su sette e 24 ore su 24 – su tutti i bus e tutte le tratte della provincia di Genova, in pratica sul territorio dell’ex Atp ad esclusione quindi del capoluogo ligure (ma potranno raggiungerlo partendo da Santa Margherita Ligure). Il rilascio dei titoli di viaggio avverrà presso la biglietteria di piazza V. Veneto di Santa Margherita Ligure (infopoint) e sarà a carnet di 20 corse; in pratica Amt non rilascerà più un abbonamento annuale ma – sempre gratuitamente – un blocchetto di 20 biglietti che dovranno essere obliterati a bordo ogni qual volta che si usufruisce di una corsa. Una volta terminato, il carnet potrà essere richiesto un nuovo carnet sempre gratuitamente.

