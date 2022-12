Profughi ucraini in Regione per ringraziare la Liguria

Un momento emozionante in Consiglio regionale: la comunità ucraina ha intonato alcuni canti natalizi del suo Paese per ringraziare la Liguria e i liguri che hanno accolto e aiutato i profughi in fuga dalla guerra.

“La solidarietà della Liguria all’Ucraina non è mai mancata, vogliamo dirvi grazie e speriamo che il 2023 sia un anno di pace, non lasciateci soli”. Era presente anche Padre Vitaly Tarasenko. “Speriamo che l’anno nuovo porti pace all’Ucraina e a tutte le persone che soffrono per la guerra. La Liguria non vi lascerà soli”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.