Ventimiglia, i nonni perdono di vista il nipotino: lo ritrovano ferito riverso sull’asfalto

E’ stato ricoverato in gravo condizioni al Gaslini di Genova il bimbo di 6 anni rimasto vittima di un incidente a Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito, il piccolo, sarebbe sfuggito al controllo dei nonni che lo hanno cercato e trovato riverso sull’asfalto davanti a casa, ferito e privo di conoscenze, forse investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che lo hanno intubato e trasferito a Genova in codice rosso. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto.

