Savona, TPL Linea: dal 23 dicembre via all’orario natalizio

Tpl Linea avvisa gli utenti e i viaggiatori del trasporto pubblico locale che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, dal giorno venerdì 23 dicembre 2022 al giorno sabato 7 gennaio 2023 (compresi), saranno in vigore gli orari non scolastici.

Non saranno pertanto presenti tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”. Inoltre, nelle giornate del 25/12 – 26/12 – 01/01 – 06/01 saranno in vigore gli orari super-festivi.

Dettagli sulla sezione Linee e Orari del sito web di TPL Linea: https://www.tpllinea.it/index.php/linee-e-orari-in-vigore-dal-14-09-2022/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00).

Informazioni sull'autore del post