Imperia, da oggi e fino a domenica spazio alla “Winter Regatta”

Si chiude in bellezza l’autunno dello Yacht Club Imperia con la trentaduesima edizione della Imperia Winter Regatta. Lo specchio acqueo antistante il capoluogo ponentino sarà campo di regata da oggi fino a domenica 11 dicembre. Numeri importanti quelli di questa edizione che confermano la città di Imperia punto di riferimento della vela, da quella giovanile a quella legata alle vele d’epoca.

Saranno, infatti, presenti più di 150 equipaggi provenienti da tutta Europa a sfidarsi per la classe 420, imbarcazione tra le più popolari a livello mondiale condotta da ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni. 340 gli atleti portabandiera di otto nazioni, tra queste – ovviamente – l’Italia con ragazzi e club provenienti da tutto lo stivale. I ragazzi saranno seguiti da più di 40 istruttori e da accompagnatori per un numero totale di oltre 500 presenze.

«Un successo ma anche una conferma – così commenta il Presidente dello YC Imperia Biagio Parlatore – del lavoro e dell’impegno che il Direttivo, i soci, gli allenatori e gli sponsor mettono ogni giorno nel club. Un traguardo che condividiamo con l’Amministrazione – in primis il Sindaco Scajola – che crede fortemente nello sviluppo della vela nel nostro territorio. Grazie al supporto del Comune sarà possibile, anche in questa regata, confermare il progetto Sail Green con l’utilizzo di boe tecnologicamente avanzate che garantiscono un evento sportivo nel rispetto dell’ambiente marino».

«È sempre un piacere – dichiara l’Assessore allo Sport Simone Vassallo – lavorare con lo Yacht Club Imperia, un club che lavora con passione e competenza per la crescita di uno sport sano e ricco di tradizioni come è la vela e che permette, con regate importanti come queste anche in termini di numeri , di valorizzare e promuovere la nostra bellissima città fuori dalla stagione più prettamente turistica».