Ahmed Ouha e Addisalem BelayTegegn vincono l’edizione 2022 della Savona Half Marathon international

Ahmed Ouha portacolori della Atletica Casone Noceto ha vinto l’edizione 2022 della Savona Half Marathoninternational, gara organizzata dalla Associazione ‘Chicchi di riso’Onlus con il supporto tecnico della Podistica Savonese (impareggiabile, instancabile ed insostituibile supporto tecnico e logistico). L’atleta marocchino, classe 1997, si è imposto con il tempo di 1h 06”10” mettendosi alle spalle l’etiopeMohammed Miseganu che ha fermato il cronometro in 1h07’05” mentre sul terzo gradino del podio è salito Mattia Galliano della Atletica Roata Chiusani che ha percorso la mezza maratona di 21 km in 1h09’25”. Quarto posto per l’etiope DemelashLenjesaFeyesa, mentre Nicholas Boucharddella Atletica Saluzzo si è classificato al quinto posto.

In campo femminile il successo è andato all’etiope, tesserata per l’Atletica Saluzzo, Addisalem BelayTegegn che ha corso la gara in 1h13’47. Alle spalle della atleta etiope troviamo Carla Primo della Atletica Borgaretto (1h19’50), mentre sale sul terzo gradino del podio Iris Baretto. La portacolori della Atletica Saluzzo, vincitrice della Savona Half Marathon femminile del 2021, ha chiuso la corsa in 1h21’33”. Quarto posto per la pavese, tesserata per il Gruppo Sportivo Avis Pavia, Simona Viola (1h26’03), seguita dalla piemontese Giuseppina Mattone dell’BoverRun che ha fermato il crono su 1h29’17. Nella Savona Ten 10, la gara sui 10Km, successo in campo maschile per Simone Peyracchia della Podistica Valle Varaita che si è imposto in 32’15”. Secondo posto per il savonese Lorenzo Parodi tesserato per la Atletica Alessandria (33’09), mentre sul terzo gradino del podio è salito Alessandro Benati della Atletica Cogne Aosta (34’04”). Al quarto posto è arrivato Filippo Maria Belgranodella Atletica Levante (34’07), seguito al quinto posto da Marco Parodi Maratoneti Genovesi (34’08). Tra le femmine quattro liguri nei primi quattro posti. Il successo è andato alla rumena Eugenia Taubert del Cus Genova (35’19”), seguita, nell’ordine, dalla albissolese dell’Alba Docilia Martina Rosati (36’25), dall’imperiese della Atletica Vallecrosia, Celestina Malugani (38’11”) e dalla genovese Anna Bardelli della Podistica Peralto Genova (39’25”). Quinta posizione per Alice Minettidella Atletica Roata Chiusani (39’45). E’ stata una bellissimagiornata di sport che ha visto la partecipazione di quasi 1500 persone compresi figli, genitori, e nonni che hanno anche partecipato alla Savona Family Run. Soddisfatto l’Organizzatore dell’evento, Enzo Grenno, Presidente della Associazione ‘chicchi di riso’Onlus che afferma: “ E’ andato tutto per il meglio, siamo soddisfattissimi del ottimo successo ottenuto da questa edizione, sotto certi aspetti oltre le aspettative. Colgo l’occasione per ringraziare, di cuore, tutti coloro, Atleti, Staff, Volontari tutti, Giudici di Gara, Cronometristi, Polizie Municipali dei Comuni di Savona e Vado Ligure, Ata, Tpl, Pubblica assistenza ‘Croce Bianca’ di Savona e ‘medico di gara’, senza dimenticare la fattiva ed intensa collaborazione prestata dai referenti degli Uffici del Comune di Savona, che con il loro contributo hanno fatto si che la manifestazione potesse realizzarsi. Ringrazio inoltre incondizionatamente tutte le Aziende, che per ovvi motivi di spazio non posso qui elencare, ma sono veramente tante, che hanno voluto con il loro contributo sostenere l’evento, fra queste, in primis, le due Aziende ‘Main Sponsor’ della manifestazione: Vado Getaway con il suo ManagingDirector Dott. Paolo Cornetto ed Eco Savona con il suo Amministratore Delegato Dott. Flavio Raimondo sempre attente alle esigenze e necessità del territorio e disponibili a supportare al meglio le iniziative di valore che sullo stesso trovano radici e sviluppo. Così come ritengo doveroso ricordare inoltre il Centro Polifunzionale ‘le Officine’ di Savona, ed ovviamente buona parte delle Aziende in esso ospitate, storico ed indispensabile supporto logistico organizzativo e non solo, che fin dalla prima edizione, nell’ormai lontana Primavera 2016,anche in qualità di ‘Title Sponsor’ della ‘Family Run’, tramite la sua lungimirante Direttrice Dott. Isabella Parini, ha creduto nell’iniziativa, a quel tempo una sorta di ‘scommessa al buio’”.L’iniziativa ha avuto il patrocinio, oltre che dal Comune di Savona, anche dal Comune di Vado Ligure, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dal Coni, dall’Associazione ‘A’Campanassa’ di Savonaed il contributo della Fondazione A. De Mari. Ad animare la manifestazione il noto showman Gianni Rossi coadiuvato da Giampiero ‘Giampy’Boscani. Alla cerimonia di premiazione presenti il Sindaco di Savona, Marco Russo, il Vice Sindaco Elisa Di Padova, l’Assessore allo Sport Francesco Rossello, il delegato del Coni Roberto Pizzorno, Il Presidente Provinciale FIDAL Marco Fregonese, il delegato del CipGiuseppe Corso, Marco Mura, l’organizzatore del Meeting Internazionale di atletica leggera “Città di Savona – MemorialGiulio Ottolia” , Giuseppe Piccardo Consigliere de ‘A’Campanassa’ e Roberto Ghersi degli ‘Azzurri d’Italia’.

