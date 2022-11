Genova, Il Gaslini ha scelto la Proposta di interesse pubblico per il Nuovo ospedale

Il Cda dell’Istituto Gaslini, riunito oggi presso la sede dell’ospedale pediatrico genovese, con la partecipazione del presidente Edoardo Garrone, del vicepresidente Luciano Grasso, dei consiglieri Luigi Carlo Bottaro, Andrea Del Grosso, Federico Delfino, Alberto Maestrini, Maurizio Mauri e Pietro Pongiglione e del presidente del Collegio Sindacale Tomaso Lucia, ha deliberato, su proposta del direttore generale Renato Botti, la scelta della Proposta preferibile, tra quelle identificate come di interesse pubblico.

I due proponenti arrivati alla procedura comparativa finale sono stati il RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) con l’impresa Percassi SpA in qualità di mandataria e il RTI con mandataria CMB (Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi).

Al termine della procedura comparativa, il Cda ha individuato nella proposta del RTI CMB quella preferibile, tra quelle identificate come di interesse pubblico.

Con tale decisione, il Consiglio di Amministrazione ha scelto il progetto che, dopo possibili ulteriori migliorie, diventerà base di una gara europea per l’affidamento della concessione per l’ammodernamento della struttura ospedaliera dell’IRCCS Gaslini, consistente nella realizzazione ex novo, di un padiglione ospedaliero, la manutenzione straordinaria/rifunzionalizzazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari nel sedime dell’ospedale e la gestione dei servizi di hard facility management, compresa la fornitura dei vettori energetici.

Domani martedì 15 novembre, alle ore 12.00, saranno fornite le informazioni rilevanti in merito alla proposta prescelta nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Gaslini (pad.16, piano terra): il presidente dell’Istituto Edoardo Garrone, il direttore generale dell’Istituto Renato Botti e il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Ezio Nicolas Bruno Urbina illustreranno, unitamente al referente del RTI CMB, la proposta prescelta, come cambierà l’ospedale pediatrico genovese, le opportunità e le necessità conseguenti allo sviluppo del progetto globale di ammodernamento e rilancio dell’Istituto.

All’incontro prenderanno parte il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

