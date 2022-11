Genova, record di presenze al Festival della Scienza 2022: studenti da 14 regioni diverse

Trentamila studenti da 14 regioni e 220.000 presenze complessive. Si chiude con questi numeri il Festival della Scienza di Genova tornato in presenza dopo ben 3 anni a causa della pandemia. L’incremento di questa edizione, la più seguita in assoluto dal 2013 ha segnato un incremento del 20% del pubblico scolastico. La ventesima edizione del Festival della Scienza ha coinvolto in 13 giorni 424 scienziati e personalità illustri provenienti da tutto il mondo e 378 tra enti, associazioni, aziende ed editori, per un programma composto complessivamente da 300 eventi, articolati in 133 conferenze, 84 laboratori, 31 mostre, 10 spettacoli, 17 eventi speciali e 25 eventi online solo per le scuole. Hanno inoltre partecipato circa 500 giovani tra animatori e studenti del progetto OrientaScienza. Sono 14 le regioni di provenienza delle classi che hanno partecipato: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. L’edizione 2023 si svolgerà dal 26 ottobre al 5 novembre

