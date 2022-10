Regione, bando ristrutturazione edilizia di beni immobili confiscati alla mafia: richiesti 493.000 euro di contributi

Si è chiuso con 6 domande e 493 mila euro di contributi richiesti il bando regionale dedicato ai Comuni liguri per la ristrutturazione edilizia dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio, per il loro riutilizzo a fini di utilità sociale”. È il dato conclusivo annunciato dall’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti alla scadenza della misura da 500 mila euro, a valere sul fondo strategico regionale, attivata lo scorso 20 settembre da Regione Liguria in favore degli enti locali.