Sanremo, Premio Tenco a Claudio Baglioni con la Targa alla carriera

Claudio Baglioni ha ritirato ieri sera al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del 45° Premio Tenco la targa alla carriera, alla vigilia del suo tour di 72 concerti che partirà il 6 novembre dal titolo “Dodici Note solo Bis”. Questa la motivazione

«Claudio Baglioni sin dalla fine degli anni 60 ricerca attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per battere il tempo a tempo di musica». «Certe divisioni – ha detto Baglioni – anche nella musica sono nate in anni rivoluzionari e si sa che le rivoluzioni si fanno senza tante raffinatezze ma puntando necessariamente dritti al bersaglio. C’è stata, non solo per me ma per tanti altri, fretta di etichettare e di mettere una didascalia a quello che facevamo. In alcuni momenti se ne soffre, perché si vorrebbe partecipare ad una rivoluzione anche quando non si è così barricaderi. Io avevo a che fare con i miei problemi, volevo esprimere quello che avevo dentro e volevo essere un buon musicista».

