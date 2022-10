Genova, colpo da 50.000 euro in un’abitazione del CEP

Bottino da 50.000 euro in preziosi per ladri professionisti che hanno svaligiato un’abitazione nel quartiere CEP di Genova. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata la proprietaria al rientro a casa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia per un sopralluogo e successivamente la Scientifica per i rilievi. Per lo svolgimento delle indagini sono state sequestrate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e quelle di un alloggio nelle vicinanze.

