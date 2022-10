Bogliasco, un milione di euro per la nuova copertura della piscina “Vassallo”

Un milione di euro per il Comune di Bogliasco per la nuova copertura della piscina “Vassallo” ma non solo. L’impianto verrà infatti dotati di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e solare termico per la produzione di acqua calda, rendendo così la struttura stessa meno dipendente dai costi delle utenze della piscina.

Informazioni sull'autore del post