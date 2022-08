Doppia donazione a favore dell’Asl 4 del Tigullio per nuove apparecchiature

La salute di una comunità si costruisce insieme: Istituzioni e Cittadini. Ecco quindi che, dopo gli investimenti ingenti stanziati dalla giunta regionale sia con i fondi del PNRR sia con i fondi statali per l’edilizia sanitaria, anche la Comunità del Tigullio continua a fare la propria parte, con due ulteriori donazioni alla Asl 4 effettuate nel corso dell’ultimo mese da parte del Comitato Assistenza Malati Tigullio Onlus e da una privata cittadina.

La prima donazione porta la firma del “Comitato Assistenza Malati Tigullio Onlus”, da anni impegnato sul territorio a sostegno della sanità locale. La più recente iniziativa è la donazione di nuove apparecchiature – uniche in Liguria – destinate alla struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Lavagna. Si tratta del Sistema NaviCam, un sistema di endoscopia con videocapsula dedicato allo studio dell’intestino tenue, e in casi particolari del colon, attraverso un’innovativa tecnologia non invasiva e indolore per il paziente.

La seconda donazione, del valore di 15 mila euro, è invece frutto della generosità di una privata cittadina, grazie alla quale saranno acquistate nuove apparecchiature e attrezzature per la struttura di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Sestri Levante.

