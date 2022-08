Onde barocche e Il sale della Liguria a Expo Valle Arroscia

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto a Pieve di Teco, torna per la sua nona edizione Expo Valle Arroscia, manifestazione vetrina delle eccellenze del territorio. Anche Onde Barocche sarà protagonista di questa edizione con uno stand espositivo e con un’apertura straordinaria alla sede museale di Pieve di Teco, all’Oratorio della Ripa, prevista per venerdì 26 agosto, nel pomeriggio.

L’evento vedrà inoltre una nuova partnership tra Il sale della Liguria e i capolavori di Onde barocche, con la finalità di promuovere i territori al di là del mare. Durante i giorni di Expo, a tutti i visitatori dei tesori di Onde barocche custoditi nell’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, sezione “Alta Valle Arroscia” del Museo diocesano di Albenga-Imperia, verrà donato un sacchetto di sale impreziosito dalle erbe aromatiche ed officinali della Liguria.

Proseguono così le iniziative della campagna di comunicazione dell’associazione dei Comuni delle Antiche vie del sale “le strade del Mare”, promosso da Agenzia In Liguria, per comunicare attraverso il “medium” del sale della liguria i valori dei territori al di là del mare. Il logo del brand olfattivo della Liguria, realizzato dal grafico Luca Ramella di Innova Studio, sarà abbinato agli straordinari capolavori della mostra Onde Barocche con l’immagine di copertina dell’evento realizzata da Cinzia Dulbecco e Marina Barbensi.

La partnership, voluta dal presidente dell’associazione antiche vie del sale Piero Pelassa e dal segretario Alessandro Navone, e sostenuta dall’ Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, s’ispira ai principi del marketing territoriale ed è finalizzata a promuovere una nuova fase di comunicazione dell’entroterra basata su strategie di storytelling capaci di creare sinergie tra enogastronomia e valenze architettoniche, artistiche e naturali.

Strumento di promozione Il Sale Della Liguria, del Maestro di cucina Renato Grasso che con il claim “i sapori della tua vacanza tutto l’anno” promette ai turisti di ricordare il periodo trascorso nella terra di “Colombo”, ogni volta che lo useranno, e di conseguenza, adesso anche le straordinarie opere in mostra nel percorsi d’arte di Onde Barocche promosse nella sua preparazione.

La campagna di comunicazione “le strade del mare”, coordinata dall’esperto di turismo esperienziale Franco Laureri, costituisce il primo esempio, per l’entroterra ligure, di co-marketing; una partnership strategica tra i piccoli Comuni della Valle Arroscia, aziende, cooperative e consorzi di tutela dei prodotti tipici e, in quest’occasione, anche con il Museo Diocesano di Albenga per promuovere la cultura e le rilevanze storico-artistiche dei Comuni minori “dell’altra Liguria”.

«L’obiettivo comune – come rimarca don Mauro Marchiano, direttore del Museo diocesano di Albenga – è quello di condividere una strategia comune di comunicazione finalizzata alla valorizzazione turistica e sociale dei territori delle Antiche Vie del Sale, attraverso itinerari inediti che portino i turisti che soggiornano sulla costa alla scoperta dei tantissimi capolavori d’arte custoditi dalle piccole comunità dell’entroterra».

«L’Expo della Valle Arroscia – sottolinea il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – con le sue molteplici iniziative promuove la diversificazione delle attività in ambito rurale, la qualità delle produzioni e dei servizi capaci di generare inclusione e valorizzazione, rivitalizzando le componenti socio-economiche e rinforzando la rete di professionalità, risorse, know-how. Il capitale territoriale, con tutte le sue tradizioni, è il vero motore di sviluppo del versante green della Liguria. Iniziative come queste sono importanti e testimoniano il ruolo attivo delle istituzioni, dei poli culturali, di produttori e associazioni nel mettere a sistema valori e opportunità».

«Un’occasione di festa, quella dell’Expo Valle Arroscia, per presentare le eccellenze del nostro territorio da un punto di vista enogastronomico e anche artigianale. Le eccellenze di una parte del nostro entroterra fantastico, come quello appunto della vallata di Pieve di Teco, dove si svolge l’Expo – sono le parole dell’assessore al turismo di Regione Liguria Giovanni Berrino – Tra l’altro, in un fine estate che ha visto di nuovo l’entroterra protagonista del turismo in Liguria sia in numero di presenze nelle strutture ricettive, ma anche come gite giornaliere che hanno spostato i turisti dal mare alle bellezze del nostro entroterra: un evento, questo, che promuove quello che potrebbe essere l’autunno turistico nel nostro entroterra».

Questi gli orari di visita alla sede di Pieve di Teco, sezione “Alta Valle Arroscia” del Museo diocesano di Albenga-Imperia presso l’Oratorio della Madonna della Ripa, nell’ambito di Expo Valle Arroscia: apertura straordinaria pomeridiana venerdì 26 agosto: 14.30-18.30; sabato e domenica ore 9.30-13 e 14.30-18.30. Ingresso a pagamento, gratuito per i residenti di Pieve di Teco.

Si chiude così, con l’appuntamento di Pieve di Teco, la ricca stagione di eventi estivi legati al progetto di valorizzazione artistica Formae Lucis, che quest’anno ha raccontato sul territorio la grande mostra Onde barocche dedicata alle eccellenze barocche del territorio e aperta fino al 13 novembre al Museo Diocesano di Albenga, all’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco e in diversi siti diffusi. La mostra è curata da Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Albenga-Imperia, e da Don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo diocesano di Albenga. Si ringraziano gli addetti museali, i volontari attivi a Pieve di Teco per le aperture dell’Oratorio della Ripa e gli storici dell’arte che hanno contribuito alla realizzazione del progetto Onde barocche.

Informazioni sull'autore del post